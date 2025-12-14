影／小鐘被說「撞臉CORTIS馬丁」 他PO舊照自嘲：其他團員叫我GO





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

韓國男團CORTIS近期因歌曲《GO》成為網上迷因，在台人氣高漲，不過有網友發現，成員馬丁（MARTIN）似乎撞臉藝人小鐘。對此，小鐘也出面玩梗，在社群上PO出舊照，照片中可見到，他的髮型與馬丁神似，還自稱英文名字是「dr」，可與對方組成「dr. Martin」。

留言區則有人表示「CORTIS明明有六位，你每次都缺席是怎樣」，小鐘也開玩笑回覆「其他團員叫我GO」，這篇逗趣貼文一PO出，吸引超過50萬人次瀏覽。

