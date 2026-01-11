影／小鐘「金唱片」當天南下婚禮大跳〈GO〉 網友笑翻：大巨蛋是不是少一人？





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

被譽為「韓國葛萊美」的第40屆金唱片頒獎典禮，昨（10）日晚間在台北大巨蛋熱鬧展開。人氣男團 CORTIS 也在天后JOLIN蔡依林的手中獲頒本屆「新人獎」成為典禮亮點之一。不過鏡頭轉到南臺灣，竟然還有一場「屏東金唱片」同步舉行？原來是被網友指神似 Cortis 成員馬丁的「客家一哥」小鐘，當晚在屏東某場婚禮大跳〈GO〉還幽默發文說：「今天好想去看金唱片」讓網友笑稱：「看來今天現場要少一個人了」、「原來是因為小鐘哥不在，所以他們今天沒跳 GO」

CORTIS來台出席「金唱片頒獎典禮」，藝人小鐘則在同日出席婚禮大跳〈GO〉。（圖／IG：dancinggood；cortis）





