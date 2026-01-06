影/小馬可仕在南海頻出招挑釁？蔡正元譏：政治操作+刷存在感

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近期在南海動作頻頻，前立委蔡正元表示，小馬可仕心裡其實清楚，這些行動「不會真正成功」，更多是出於政治操作與存在感考量。

前立委蔡正元。（圖／翻攝《全球大視野》）

蔡正元在中天節目《全球大視野》表示，小馬可仕日前由夫人陪同，邀請大陸駐菲律賓大使進入官邸「吃飯喝茶」，釋放出緩和雙邊關係的訊號，但不久後卻再度於南海進行試探性行動，蔡正元說，「他就是想闖一闖，沒有真的要衝突，摸一摸就回家吃晚餐了。」他直言，這類動作更多是象徵性測試，而非實質升高衝突。

蔡正元說，大陸近期在南海出動轟六K、蘇-35等軍機，並非單純針對菲律賓，而是將觀察重點放在正在南海進行起降演習的美國「林肯號」航空母艦，「轟六K可以掛載強大的反艦飛彈，理論上是可以打航母的；蘇-35則是用來對抗F-35，」他表示，「這本來就是比肌肉、秀戰績，看看誰輸誰贏。」

蔡正元表示，菲律賓政治長期由家族勢力主導，小馬可仕家族正是其中代表之一，而小馬可仕曾主張推動「反政治王朝法案」，蔡正元認為充滿諷刺，「你姐姐是參議員，你弟弟、表弟，一大票都是你們家的人，又不是一個兩個。」

