影／小S曾調侃王ADEN「很沒內涵」 網驚呼：真預言家

王ADEN近日因校園演唱會意外引發爭議，導致原定跨年夜的演出被取消。（圖／翻攝自王ADEN、小S IG）





王ADEN近日因校園演唱會意外引發爭議，導致原定跨年夜的演出被取消。事件曝光後，有網友翻出他過去上小S主持的節目《小姐不熙娣》的片段，當時小S曾調侃他是「很沒內涵的人」，引發網友熱議，甚至驚呼「小S真的是預言家」。

回顧當時節目內容，王ADEN受邀上節目時，小S注意到他的平常講話聲音偏扁，對其唱歌聲音與講話聲音的差異感到好奇，直言難以想像他真正的歌聲。王ADEN隨後解釋，自己唱歌時的聲音和平常說話聲音不同，於是小S要求他現場即興演唱，並指定要唱其他歌手的歌曲。

小S調侃王ADEN很沒內涵

在節目中，王ADEN演唱了男歌手高爾宣的歌曲〈Without You〉，唱得相當深情。小S聽後表現出明顯的訝異，指出王ADEN唱歌的聲音與平時說話聲音差異極大，並直言平時講話聲音「很像那種很沒內涵的人」。

廣告 廣告

小S曾調侃王ADEN講話聲音「很像那種很沒內涵的人」。（圖／翻攝自小姐不熙娣 YouTube頻道）

小S曾調侃王ADEN講話聲音「很像那種很沒內涵的人」。（圖／翻攝自小姐不熙娣 YouTube頻道）

王ADEN則回應稱「唱歌就是比較有感情」，引來小S再度笑說：「你講話怎麼那麼沒內涵啊」，但她也補充強調這是指聲音而非內容本身，並肯定王ADEN唱歌的聲音「很有內涵」。

影片曝光後，引起網友熱烈討論，不少人讚嘆小S的觀察力，留言表示：「S真的很會看人」、「小S是人間算命仙，看人很準」、「真的是預言家」、「真的好愛小S，眼光有夠毒辣」、「講話不要這麼中肯」、「她是一個洞察力強到幾乎可以一眼看穿對方人格結構的人」、「不得不說S有料」、「小S復出第一個節目會不會是命理節目了」、「大預言家兼大實話家，小S真專業」、「小S怎麼每位都神準」。

據悉，事件發生後，王ADEN原定參加的台北跨年演出資格被取消，連宜蘭跨年場也被取消。



【更多東森娛樂報導】

●快訊／王ADEN校唱臭臉遭抵制！「確定掰了台北跨年」觀傳局說話了

●校唱公審女學生惹議！王ADEN「遭除名台北跨年」217字發聲了

●帶契約上門斷往來 辛龍驚傳拒讓劉真父母見家人

