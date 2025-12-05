影/少了大S的跨年！小S錄音淚崩 具俊曄低調現身暖陪伴

台北101董事長賈永婕邀請好友小S（徐熙娣）為品牌形象影片《Together, As Always 因為有你》配音，小S在錄音室數度情緒潰堤，而副控室角落坐著戴帽子的具俊曄，靜靜盯著小S錄音的畫面，全程低調陪伴。

小S在錄音室數度情緒潰堤。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生 臉書）

賈永婕4日公開錄音幕後花絮，特別邀請暫別螢幕休養的小S為煙火20年影片獻聲，用聲音傳遞記憶與情感。賈永婕透露，小S接到邀約後第一句話就答應，但又擔心自己完成不了。

從曝光的形象影片中，小S以真摯語氣說道「我每年都穿著睡衣和家人一起倒數、許願、緊緊擁抱彼此」，一家人擁抱迎向新年的默契，是屬於她們家的愛，也是屬於台灣的記憶。小S唸到「那一年第一次倒數的瞬間，全台灣的目光都望向台北101，當天空被點亮的那一刻，全世界也一起亮了起來」，才講完第一句就被回憶擊中。

具俊曄戴帽低調陪小S錄音。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生 臉書）

小S坦言，今年少了一個最重要的人，但她彷彿能聽見在天上的大S（徐熙媛）輕輕地對她喊話「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接」。賈永婕公開的幕後花絮中，可見小S看到旁白台詞後用哭腔喊「媽呀賈永婕，妳給我寫這種台詞」，錄著錄著就哽咽到講不下去，現場一度中斷，後面只能緊握拳頭、咬著牙慢慢錄完。

賈永婕也落淚了。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生 臉書）

賈永婕表示，當時小S剛開口講完第一句，緊接而來的就是啜泣聲與罵她的聲音，「其實當下我真的不知道該怎麼辦。看著妳崩潰、看著妳一直流淚，我心裡整個碎掉，結果也跟著哭了。」

配音當下，小S想努力說出「緊緊擁抱」這句台詞，但怎麼樣都講不出口，一度耍賴問賈永婕「那句妳可不可以幫我說？」賈永婕表示「如果真的說不出來，那我們就什麼都不要說了吧，不要錄了」，沒想到小S深吸了一口氣說「沒關係，讓我再試一次！」隨後就成功了。

而具俊曄在副控室非常低調，沒有發聲，時而表情嚴肅，時而因為小S的行為開懷大笑，沒有打擾大家工作。影片曝光後，網友紛紛留言：「姊夫一直在」、「謝謝妳也一直幫小S找方法 ，慢慢一次次整理思緒往前走」、「在鏡子的倒影裡看到具俊曄笑了，真好會笑就好」、「謝謝賈董，這對小S可能是一個很重要的儀式」、「邊看邊哭」。

