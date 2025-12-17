影／少子化逆勢迎第六胎 溪州鄉長親賀送5.6萬元生育祝福

▲在全國普遍面臨少子化挑戰的當下，溪州鄉一對夫妻勇於逆勢而行，迎來家中第六位新成員，溪州鄉長江淑芬親賀送5.6萬元生育祝福，展現溪州鄉公所的實際支持與關懷。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在全國普遍面臨少子化挑戰的當下，溪州鄉傳出喜訊，鄉內一對夫妻勇於逆勢而行，迎來家中第六位新成員，為鄉內結婚夫妻注入一股暖流。溪州鄉長江淑芬聞訊後，特地帶上全鄉的祝福，親自到員林皓生醫院進行探視與祝賀，並送上第六胎的36000元生育津貼及鄉長個人加碼20000元的祝賀紅包，展現公所的實際支持與關懷。

產婦周家沄及王睿泉夫婦，前五胎各3男2女，今第六胎又喜獲男孩。王睿泉爸爸77年次，本業務農，種植芭樂，也是鄉內優秀的青農。周家沄媽媽86年次，平時在家照料五位小孩。雖然小孩眾多，夫妻對孩子教養均親力親為，不假他人。目前最大的孩子就讀國小六年級,平日也會幫父母照顧弟妹，爺爺奶奶也對這些孫子疼愛有佳，全家和樂融融。

廣告 廣告

溪州鄉長江淑芬表示，公所一直以來均以實質行動力挺年輕家庭，特制定新的生育補助條例。自115年1月1日起，凡新生兒及父母一方設籍溪州鄉並符合鄉內生育補助辦法，第一胎補助6000元，第二胎補助12000元，第三胎補助18000元，第四胎補助26000元，第五胎（含）以上者，每胎補助36000元。雙胞胎補助60000元，三胞胎補助80000元。出生嬰幼兒滿1-3足歲，每年加發生日禮金3000元。希望藉由相關措施，能讓年輕人「敢生／願養／留得住」，打造友善育兒環境。

生育率是衡量地方活力的重要指標，公所希望能透過實際的行動與福利政策，讓年輕夫婦願意在溪州落地生根、樂婚敢生。公所將會持續努力，營造更友善的育兒環境，期盼能藉由各項福利措施，有效提振地方生育率，讓溪州鄉充滿更多未來的主人翁。