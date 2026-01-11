影/就是他！新北「雙刀隨機攻擊」 兇嫌是知名猛男舞者

最新消息，新北市金山區昨（11日）發生恐怖街頭隨機攻擊事件，有位瘋狂男子持刀對來往車輛不停地追逐揮舞追砍，還駕車衝撞警車後來被逮，目前身分曝光，他其實是知名猛男舞者。

嫌犯翁男身分被挖出是知名猛男舞者。（圖/翻攝翁男臉書）

回顧整起案件，據金山分局指出，事發地點在環金路跟中正路交叉口，嫌犯是現年44歲的翁姓男子，他昨晚七點多在該處一間便利商店的門口，雙手各拿著短刀跟鐮刀，失控在街頭奔跑，隨機對著來往的車輛行人追逐揮砍，嚇得一旁民眾驚聲尖叫連忙報案，警方獲報後立即派員警趕往現場。

嫌犯翁男持刀在街頭 隨機追逐車輛追砍。（圖/翻攝Threads）

但翁男看到警方一來立刻跳上一台黑色皮卡車逃逸，途中不斷迴轉亂開、衝撞警車，一度險象環生，最終在萬里區台二線、頂社路口成功圍捕，追捕過程中還有員警對空鳴槍。

嫌犯翁男身分被挖出是知名猛男舞者。（圖/翻攝翁男臉書）

壓制以後，警方測出翁男身體裡有毒品「喪屍菸彈」反應，車內也有相同的毒品。他的身分也被警方起底，過去是知名的猛男舞者，如今是保全，全案涉犯妨害公務罪、恐嚇公眾罪以及公共危險罪、毒品危害防制條例等罪嫌進行偵辦。

嫌犯翁男身分被挖出是知名猛男舞者。（圖/翻攝翁男臉書）

翁男被大批警力壓制逮捕。（圖/警方提供）

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

