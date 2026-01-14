影／尹錫悅遭求處死刑！ 藍委轟民進黨也想戒嚴、賴清德破壞憲政

尹錫悅遭求處死刑！ 葉元之批評賴清德也在違反憲政。

南韓前總統尹錫悅涉內亂首謀罪，違反憲法遭求處死刑，立委葉元之今天（14日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問時表示，民進黨骨子裡藏著戒嚴的思維，應該要警惕，而賴清德最近的作為，跟毀憲亂政差不多。

葉元之分析南韓檢方就是要宣示總統不能反國家，造成社會動亂，而賴政府不副署不執行法律，其實也是在破壞憲政。「反國家包括第一個不能破壞大家好不容易建立的民主機制，第二個不能破壞憲政秩序，再來總統應該扮演好總統該做的樣子，不能造成社會動亂，他（賴清德）沒有這麼激烈，但直接繞過憲法，要求行政院長可以不副署，三讀通過法律可以不執行，已經跟違反憲政差不多。」

葉元之表示，南韓民眾對於尹錫悅在沒有任何正當理由情況之下，忽然間宣布戒嚴是很憤慨的，反觀民進黨團竟然發文肯定，青鳥更說台灣也應該戒嚴，要把藍白立委抓起來，全部都在附和，其實在民進黨的骨子裡面，就是有一種戒嚴的思維或想法，不知道他們看到韓國這麼反對尹錫悅，這麼快把他抓起來求處死刑，民進黨有沒有警惕？

針對藍白立委提出彈劾總統案，今明兩天舉行公聽會，葉元之呼籲總統應該來全院委員會說明，但很可惜龜縮了。