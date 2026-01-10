影／尼蘇達州移民官開槍畫面曝！死者笑臉以對遭槍擊

美國移民海關局的執法人員，在明尼蘇達州殺死一名37歲的白人女性。（示意圖／pixabay）





美國移民海關局的執法人員，在明尼蘇達州殺死一名37歲的白人女性，美國總統川普暗示死者可能是煽動者，但現在最新畫面曝光，在事發之前，死者還笑臉面對執法人員，這似乎和川普的說法有很大的落差。

示威者：「誰的街道，我們的街道，誰的街道，我們的街道。」海關移民局在這裡打傷兩個人後，數百名抗議者聚集波特蘭市中心，執法人員逮走一名示威者，怒火不斷延燒，而在明尼蘇達街道上滿滿都是抗議民眾，移民局執法人員殺死一名白人女性古德，現在最新畫面曝光。

這段47秒的畫面顯示，37歲的古德當時準備把車子開回車道，臉上還帶著笑容。

明尼蘇達州遭移民官員射殺死者古德：「沒事夥計，我沒生你的氣。」

當時他的同性伴侶，在一旁用手機拍攝整個過程。

死者古德伴侶麗貝卡：「你想來找麻煩嗎，我說你還是去吃午飯吧，大塊頭去吧。」

這時候，另一名移民執法局特工靠近車內的古德，命令她下車，古德開始轉動方向盤倒車，這時候傳來槍響。

隨後這輛車在街上橫衝直撞，還聽到執法人員低聲咒罵，當地警局對外表示，古德車輛並沒有撞倒探員也沒有攻擊的意圖，移民局則表示，探員的腿受到擦傷，但能自行步行離開。

記者：「古德的前夫告訴美聯社，她剛把六歲的兒子送到學校，正和現在的伴侶開車回家，途中遇到了移民執法局特工。」

美聯社報導，古德是三個孩子的母親，與第一任丈夫育有一女一子，與第二任丈夫育有一子，目前和同性伴侶共同撫養孩子，當局則指出，古德屬於當地移民監察組織「ICEWatch」，反對聯邦移民執法行動，美國總統川普則暗示古德可能是煽動者。

美國總統川普：「有個女人一直在喊，恥辱！恥辱！恥辱！，她是個煽動者，很可能是受僱的煽動者，我們永遠會保護海關移民局，我們永遠會保護邊境以及我們的執法人員。」

川普形容古德是麻煩製造者，說她大聲瘋狂不正常並且再次為執法人員背書。

