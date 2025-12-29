影/屏住呼吸！男狹巷停車「貼牆走」 傲稱：考照最後一關

近日，一名車主在Threads上分享自家停車經驗，影片顯示車輛緊貼民宅牆面行駛，左右間距極為狹窄，車身幾乎沒有多餘空間。畫面中，車身距離牆面僅留微小間隙，車門開啟都有困難，連後照鏡都必須收起才能勉強通過。

車輛幾乎沒有空間。（圖／翻攝＠ y._uc7 Threads）

車主在貼文中說明，雖然巷外仍有車位可停，但樹下常有鳥糞、果實或昆蟲掉落，為避免車輛髒污，他選擇將車開入巷內停放。對於網友關心的安全問題，車主表示，每天回家停車都必須非常小心，整個過程猶如駕照最後一關的考驗。只有交車第一天小擦一下，後面開兩年到賣掉漆都沒掉過。

廣告 廣告

貼文曝光後，引發網友熱烈討論。留言中，有人直呼：「駕照最後一關都沒這麼難，你家比我這無尾巷還惡夢！」、「我以為我停車停這樣已經夠極限了，看來我還是年輕啊」、「請收下我的膝蓋，我的話絕對不開進去，太恐怖了」、「考的是技術還是漆啊」。也有人分享自身經驗「我老家的巷子也是這麼緊繃，有岔路可以挑戰魔王關或直接開到另外一條巷子停車走進去」、「以前開K8挑戰魔王關失敗之後就不想再挑戰了」。

延伸閱讀

雙和醫院爆性騷案！女醫師控主管鹹豬手「僅記小過」

新北商圈券元旦開跑！「100元換200元」限量開搶

駕駛常忽略！停紅燈「車身越線」小心挨罰5400元