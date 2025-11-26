影/屏東偷餵廚餘被抓包！重罰80萬、扣補助豬隻禁上市

台中市 / 綜合報導 台中市的文山焚化廠，一大早就有將近30輛垃圾車，排隊排到馬路口。司機苦等4個小時還進不了焚化廠，原來是焚化廠傾倒口突然「滑坡」堵住，垃圾滿到無法再收，司機透露，垃圾車大排長龍的狀況，自從開放焚燒廚餘2、3天後，天天上演，非常困擾，民進黨籍台中市議員在議會質詢，台中市每天至少500噸的垃圾加廚餘，到底怎麼處理。市長盧秀燕回應，會積極研議中長期規劃。 文山焚化廠外面，數十輛垃圾車全部塞住，一動也不動，排隊隊伍太長太驚人，司機說：「這邊排到巷子口。」、「等至少4小時，大概8到10小時。」垃圾車司機來倒垃圾，從大門口排到文山南巷轉角，排了大概600公尺無法進場，從白天等到晚上到底怎麼回事。環保局說，因為廚餘太濕，瀝水滴到中下層的垃圾，發生垃圾滑坡堵住儲坑口，才導致暫時無法再收納垃圾，司機說：「燒廚餘後2、3天後就開始這樣。」一早8點多回到文山焚化廠，外面排了大約30輛垃圾車等候進場，司機說每天都等很久很困擾。台中市議員(民)江肇國說：「如果這些廚餘量，沒有辦法找到新的去化方式，傾倒口溢滿出來的相關情形，一定會不斷發生。」江肇國擔心，如果無法找到新的去化方式，同樣情況一定會上演，這樣成為成為議事堂質詢話題，台中市議員(民)謝志忠說：「500噸，500噸的垃圾廚餘，沒辦法處理。」綠議員抨擊，台中3座焚化廠，去年垃圾處理量能，每天約有208噸垃圾無法消化，加上現在的廚餘，每天300噸需要處理，台中市一天就有最少500噸需要消化，抨擊盧市府過去7年垃圾政策不及格，質疑難道要規劃到明年卸任。台中市長盧秀燕說：「這個中長期是個大計畫，也因此，我們有的東西要去建置。」台中市長盧秀燕強調，目前垃圾短期調度沒問題，會積極做中長期規劃，預算也在調度中，希望解決垃圾廚餘焚化問題。 原始連結

華視影音 ・ 23 小時前