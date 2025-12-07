影/屏東內埔51歲男尋仇「開車撞進雞排店」 2人重傷

屏東縣內埔鄉的一間知名雞排店，昨（6日）發生嚴重衝撞事件，釀成2人二級燒燙傷緊急被送醫，一旁數輛機車也被撞壞，經查竟是雞排店的鄰居，因為跟店家長期有嫌隙，因此故意為之。

事發現場。 （圖／中天新聞）

經屏東縣內埔分局指出，事發在6日傍晚5點左右，地點在昭勝路上，當時一輛休旅車高速撞進一間正營業中的雞排店，店內2名顧客慘遭二級燒燙傷，一旁數輛機車也都被撞壞，所幸2人被送醫後沒有生命危險，但整家店已經接近全毀，滿目瘡痍的景象相當慘。

事發現場。 （圖／中天新聞）

警方獲報後迅速派員警前來，發現休旅車的男駕駛還在現場，當場將之逮捕，經查他是現年51歲的陳姓男子，就住在附近，是故意開車衝撞該店，理由疑似長期跟店家有嫌隙，因此憤而犯案，目前他經檢測沒有毒駕跟酒駕，訊後將依涉犯《刑法》公共危險罪，移送屏東地檢署偵辦。

事發現場。 （圖／中天新聞）

事發現場。 （圖／中天新聞）

