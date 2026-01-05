影/屏東凌晨BMW路中大倒車兩撞民宅 3人棄車落跑

屏東市今（5日）凌晨2點多發生驚悚事件，一輛BMW高速煞停在路中間，相準目標後倒車衝往路邊一戶民宅，還連兩撞，所幸門口還有大型重機跟小貨車擋著，才沒有撞進屋內，大門口也受損嚴重，而監視器也錄下撞車後，3人從車上跳下逃走。

事發現場。 （圖／中天新聞）

轄區警方指出，事發地點在自由路上，BMW沿自由路外側車道南往北行駛，開到一半突然煞停，在路中間隨後一個大倒車往某戶住宅門口撞過去，再往前開離，再補一個倒車撞，導致門口前停放的大型重型機車、租賃小貨車及住宅大門都受損，駕駛與兩名乘客隨後棄車逃逸，跨越分隔島逃逸。

嫌犯駕車故意倒車衝撞後，把車開到路中間棄車逃逸。 （圖／中天新聞）

警方表示目前調閱監視器畫面追查中，已掌握車主身分，正積極查緝到案說明，以釐清事故責任。

事發現場。 （圖／中天新聞）

