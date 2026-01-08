影/屏東大樓「整戶陷火海」！43人逃命、1女意識模糊

狀況相當危急！今（8日）清晨在屏東縣發生住宅大樓火警，警消一共出動28人、16車趕往，火場內救出一位43歲女子，但已經意識模糊，生命跡象也微弱，目前持續搶救中。

火災現場。 （圖／中天新聞）

據消防局的救援資訊，事發地點在內埔鄉光華街上，時間是清晨5點56分，警消立刻出動人車，會同救護人員跟警方趕往，並逐層搜索疏散住戶，於6點20分在起火戶內救出一位年約43歲女子，但她意識模糊生命徵象微弱，在國仁醫院搶救後，目前轉入加護病房觀察。

廣告 廣告

火災現場。 （圖／中天新聞）

此外，這起火警還造成3人輕微嗆傷送醫，分別送往屏東、屏基及潮州安泰醫院，警消指出整起火警共計疏散43位社區居民，詳細起火原因尚待進一步釐清。

火災現場。 （圖／中天新聞）

火災現場。 （圖／中天新聞）

火災現場。 （圖／中天新聞）

火災現場。 （圖／中天新聞）

延伸閱讀

失聯飛官辛柏毅剛結束蜜月！歸隊2天就出事 愛妻也是軍職

影/幫集氣！辛柏毅國中青澀模樣曝 導師：他很認真很乖

鏡頭君直擊飛官搜救現場 照明彈照亮漆黑海面