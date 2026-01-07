影/屏東女騎士撿狗罐頭遭撞！ 肇事駕駛誆幫送醫卻落跑

屏東市一名林姓女騎士在撿拾掉落的狗罐頭時，遭左轉汽車撞倒受傷，肇事駕駛下車後謊稱要載她就醫，卻趁機逃離現場。警方已調閱監視器掌握車主身分，正積極追查肇事逃逸的駕駛到案說明。

事件發生於1月6日晚間6點多，林姓機車女騎士行經屏東市廣東路與忠孝路口時，車上的狗罐頭不慎掉落。她將機車停妥後，走到路口中央撿拾，此時一輛疑似鐵灰色小轎車從廣東路左轉進入忠孝路，可能因未注意到正在撿拾物品的林女，直接撞上，導致她整個人被推倒趴在斑馬線上受傷。

廣告 廣告

根據現場民眾描述，當時路口散落許多罐頭，林女小心翼翼走到路中央彎腰撿拾，旁邊行經的車輛擔心會撞到她，都刻意放慢速度，但這輛要左轉的轎車疑似先闖紅燈急著轉彎，結果一過彎就撞到人，林女當場被撞飛到人行道上。所幸林女僅手腳受到擦挫傷，傷勢並不嚴重，由救護車送醫治療。

「肇事駕駛下車偽稱欲載其就醫，隨後竟趁隙駕車逃逸，警方已調閱監視器畫面，掌握車主身分。」屏東分局表示，從實際駕駛第一視角來看，行人走到A柱前方會成為駕駛視線盲區，如果駕駛未特別留意前方車況，很容易發生意外。然而，即使有視線死角的問題，肇事後逃離現場仍是嚴重違法行為。

警方指出，肇事逃逸的罰則包括刑事責任和行政罰則，若肇事逃逸導致有人受傷而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1至7年有期徒刑。行政罰則則根據《道路交通管理處罰條例》第62條，肇事逃逸將面臨吊銷駕照的處分。

屏東警分局呼籲，發生事故應留在現場並撥打110，切勿心存僥倖逃逸；民眾若於路口撿拾掉落物，應注意來車，以確保自身安全。目前警方已調閱附近監視器畫面，掌握車主身分，正積極查緝到案說明，以釐清事故責任。

延伸閱讀

台南交通助理員1/2起恢復開單 限違停等3項

交通紅單牽動愛心接力 朴子賣蘭花阿伯守法換地點續生活

雨天未開頭燈遭罰1200元 女駕駛告輸還得付訴訟費