影/屏東家犬被野狗追到跳海！「繩卡消波塊」險滅頂

屏東林邊鄉崎峰安檢所附近堤防一隻家犬被其他野狗追，跳海時身上繩子卡在消波塊，家犬險些滅頂，所幸附近民眾發現，急忙打給崎峰岸巡安檢所求救，2名安檢所人員救起狗狗，民眾發文讚：「熱心勇士」。

崎峰岸巡安檢所2名人員救援狗狗。（圖／陳薇安小姐提供）

昨（30）日下午3時許，林邊鄉崎峰安檢所附近堤防一隻家犬被其他野狗追，跳海時身上繩子卡在消波塊，不知道卡多久，附近住家陳薇安小姐發現，馬上打給崎峰岸巡安檢所求救，所內2同仁適時冒險幫忙，驚險救援起來，避免狗狗遭到滅頂之災。

崎峰岸巡安檢所2名人員順利救起狗狗。（圖／陳薇安小姐提供）

