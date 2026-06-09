影/屏東山豬侵襲農作物不止 九如鄉徵獵人今日雙豬現身

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屏東縣九如鄉的高屏溪畔堤防長期遭山豬侵擾，農作物屢被破壞，不過農民9日清晨在茄子園發現1隻山豬困在泥沼的錏管，下午又在不遠處發現另1隻山豬，鄉長對此也提醒農民不要自行靠近，以免遭攻擊。

屏東九如鄉9日陸續出現2隻山豬受困在農田附近，此前農民深受山豬亂闖所苦。（圖／中天新聞）

九如鄉長藍聰信表示，9日清晨6時許，鄉民代表周秀緞、農民陸續通報田裡有山豬，他到現場發現是1隻山豬困在錏管，這隻落難山豬甚至一度作勢要攻擊人群，接著下午又在附近抓到另1隻山豬。

九如鄉長與鄉代、居民等人在發現山豬的現場。（圖／中天新聞）

藍聰信提醒，山豬是群聚動物，每次出現往往是將近30隻的陣仗，清晨和傍晚、天色昏暗時，若農民發現山豬現蹤，千萬不可隨意靠近或自行驅趕，以免遭遇山豬衝撞攻擊。

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山豬破壞九如鄉農田問題遲遲未解，鄉公所徵集10名獵人預備滅豬害。（圖／中天新聞）

為解決山豬破壞農作物的問題，九如鄉公所也邀集山豬獵人，目前已有10名獵人報名參與山豬防禦計畫，農業處得到受損農田地號和獵人名單後，將向林業及自然保育署申請改良式獵具並轉交給公所，就可以在指定的受損農田範圍內獵捕山豬除害。

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