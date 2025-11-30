影/屏東崁頂信徒獻40台斤「烤全鱷」酬神！廖大乙：較不建議

記者高珞曦／綜合報導

許多民眾會在神明祭典、祭祀等活動準備豐盛祭品，以答謝神明庇佑，最近屏東縣崁頂鄉1場神明誕辰廟會上，有信徒提供1隻重約40台斤的大鱷魚做祭品，成為焦點，民俗專家廖大乙則給出提醒。

屏東崁頂鄉某處最近舉辦神明誕辰慶祝活動，有信徒擺上全尾大鱷魚酬神。（圖／中天新聞）

據了解，這場神明誕辰遶境活動十分熱鬧，有傳統常見的官將首、各種陣頭表演等，不過最引人注意的，還是供桌上這尾超大鱷魚。從外觀看，這道「烤全鱷」體積比起常見的豬公雖約僅5分之1，重量也只有40台斤左右，據《TVBS新聞網》，近期南部豬肉價格每公斤約90元，廟會常見的成年豬公重約120公斤，相當於要價破萬元，然而這隻40台斤的鱷魚每斤就要600元，推估總價超過2萬元，達一般成年豬公2倍。

這隻烤全鱷重約40台斤，從剖面可見豐厚肉量。（圖／中天新聞）

一般很少會用鱷魚作為酬神祭品，因此這份烤全鱷吸引不少民眾注意力。（圖／中天新聞）

烤全鱷的體積比一旁的拜拜豬公小許多。（圖／中天新聞）

民俗專家廖大乙不建議其他民眾出於「比拚實力」的目的，刻意挑選特殊種類祭品。（圖／廖大乙提供）

這份祭品表達信徒的感恩之心，但民俗專家廖大乙不建議效仿。他向《中天新聞網》記者表示，平常祭神、普渡的祭品多使用豬、魚、羊、雞、鴨、鵝等，很少看到鱷魚，其中1個原因也是因為鱷魚對人具攻擊性。但謝神通常講求溫和的方式，若出於炫富、拚財力等因素，刻意選擇少見的祭品品項用來拜拜，出發點恐已偏離宗教慈悲本意。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

