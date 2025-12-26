影/屏東狹窄巷弄民宅一早火警 8旬翁獲救嗆傷送醫

屏東縣消防局今（26）日一早接獲報案，位於屏東市廈門街一處平房發生火警，濃密黑煙從狹窄巷弄竄出，遠處也見黑煙直竄天際，消防人員趕抵現場後，從火場中救出一名80多歲老翁，因嗆傷緊急送往屏東醫院救治。

屏東市廈門街一處平房發生火警。（圖／中天新聞）

這起火警發生在上午7時43分，起火地點位於屏東市中央市場附近的廈門街，該處為一樓平房建築。消防局接獲通報後，立即派遣屏東分隊、屏二分隊、特搜大隊、第一大隊、長治分隊、高級救護隊與麟洛分隊，共計13輛消防車、27名消防人員前往搶救。

消防員到場灌救。（圖／中天新聞）

由於起火處位在狹小巷弄內，導致救援難度增加，民眾從民生路上就能看見黑煙不斷冒出。消防人員抵達後迅速展開搶救，成功將火勢撲滅，並將受困的80歲老翁救出。

消防出動人車前往火警現場救援。（圖／中天新聞）

據鄰居表示，該處住有2人，其中一人疑似出門上班不在現場，另一名就是被救出的80歲老翁。消防人員在撲滅火勢後，仍持續在現場搜尋確認是否還有其他受困者，詳細起火原因仍待調查釐清。

由於起火處位在狹小巷弄內，導致救援難度增加，消防員冒險爬上屋頂救人。（圖／中天新聞）

現場畫面。（圖／中天新聞）

遠處也可見到濃煙直竄天際。（圖／中天新聞）

