影/屏東獅王瀑布3遊客摔落骨折 空勤直升機吊掛救援

今（22）日下午於屏東縣瑪家鄉獅王瀑布，發生一起民眾受傷救援事件。據了解，下午13時33分許，屏東縣消防局接獲通報，在瑪家鄉獅王瀑布下方100公尺處，有3名遊客受傷受困，所幸皆意識清醒，最後由空總隊派出直升機，成功將3人吊掛至平地，送醫治療。

屏東縣瑪家鄉 獅 王瀑布今日發生2男1女受傷意外。（圖／屏東縣消防局提供）

受傷男子腿部骨折，所幸意識清醒。（圖／屏東縣消防局提供）

屏東縣消防局獲報後，立即出動三地門、瑪家分隊、特搜及第一大隊，共計6車14人前往搶救，15時29分瑪家分隊抵達到場，3人意識皆清楚，其中兩名男性，一人右大腿骨折與頭部受傷，一人膝蓋骨折，另一名女性則疑似顱底骨折。據悉，因上山碎石路且非常陡峭，且很難搬運下山，搜救隊員立即向消防署請求空中勤務總隊支援。

受傷男子大腿骨折，所幸意識清醒。（圖／屏東縣消防局提供）

受傷女子疑似顱底骨折，所幸意識清醒。（圖／屏東縣消防局提供）

傍晚17時05分，空中勤務總隊直升機吊掛成功，17時15分勤務總隊直升機到達長治特搜大隊，由麟洛救護車載送1男性腿部骨折、意識清楚，屏東救護車載送1女性疑似顱底骨折、意識清楚，長治救護車載送1男性右大腿骨折、意識清楚，3台救護車均將傷者送往屏東基督教醫院。據了解，這3人今日前往獅王瀑布遊玩，怎麼會發生意外，還有待釐清。

由於碎石路且非常陡峭，難將3人搬運下山，搜救隊員向消防署請求空中勤務總隊支援。（圖／屏東縣消防局提供）

