影/屏東玉皇宮「神獸遶境」來了！駿馬率23座神獸祈福

時序轉眼已進入2026丙午馬年，屏東玉皇宮元旦舉辦「馬年行大運三元三品三官大帝元旦祈福大遊行」，由巨大的駿馬塑像「一馬當先」帶領23座神獸像出發，約1500人參與步行祈福。

屏東玉皇宮在2026年元旦舉辦遶境祈福遊行，由流年所屬生肖馬率眾神獸前進。（圖／屏東麟洛生鬚福德廟提供）

屏東玉皇宮今年是連續第9年舉辦祈福遶境活動，本次集結72頂神轎、23尊神獸和相關設備共106支隊伍，主要在屏東市區遶境，最北至屏東監理站。隊伍中的神獸非常吸引注意力，除了領頭的駿馬呼應2026丙午馬年，後面跟著的是蛇、台灣黑熊、烏龜、無尾熊、恐龍、犀牛和青蛙等，陣容浩大，讓大小朋友都停下來觀賞。

遊行隊伍的神獸種類多樣，還十分逼真。（圖／屏東麟洛生鬚福德廟提供）

最具代表性的台灣黑熊也在神獸隊伍中。（圖／屏東麟洛生鬚福德廟提供）

為確保遶境活動順利進行，警方1日出動22名警力、4名便衣蒐證人員，加上50名協勤民力，全程隨行戒護遶境隊伍安全。同時在重要路口與易壅塞路段加強交通管制與疏導措施，維持交通順暢。

今年是連續第9年舉辦遊行，集結72頂神轎、23尊神獸和相關設備共106支隊伍。（圖／屏東麟洛生鬚福德廟提供）

