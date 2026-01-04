影/屏東琉球籍漁船百浬外失去動力 海巡5天4夜救回

屏東琉球籍漁船在去年12月31日中午發生絞網，致失去動力。海巡署接獲通報後，立即派員前往救援，歷經5天4夜救援作業，終於讓船隻穩定航返台灣。

屏東琉球籍漁船於東沙島南南東方約101浬海域發生絞網，致失去動力。海巡署接獲通報後，立即派人前往救援。（圖／海巡署提供，下同）

海巡署艦隊分署發布新聞稿表示，114年12月31日中午，屏東琉球籍漁船於東沙島南南東方約101浬海域發生絞網，致失去動力。海巡署接獲通報後，立即指派艦隊分署南部地區機動海巡隊4000噸級雲林艦前往救援。

海巡署指出，31日20時許，雲林艦抵達該船位置，確認船上5名人員均安，然現場海象因東北季風增強、達7至8級陣風10級、浪高約3至4公尺，在此惡劣海象下，漁船失去動力隨時均可能發生意外。為維護我國籍漁船及人員安全，不及等待其他友船前往救援，雲林艦即依標準作業程序展開拖帶救援作業，於惡劣天候狀況下幾經努力，終將怒濤中的救命䌫繩帶上該船，日夜守護，緩慢而穩定航返台灣。

海巡署表示，歷經連續5日夜於驚濤駭浪中克服萬難的拖帶作業，4日清晨，雲林艦在小琉球西南近海將該船交接與「國大168號」漁船拖帶進東港漁港，順利完成此次遠距、惡浪、長時間的艱難救難任務。

海巡署強調，面對突發海上事故，海巡人員始終秉持「時間即生命、速度即希望」原則，不分晝夜、無畏風浪，守護海上作業漁民安全。籲請民眾如於海上遇有緊急狀況，立即撥打 118 海巡報案專線，海巡人員將即時提供協助。

