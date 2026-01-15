影/屏東男凌晨誤踩油門「撞穿」餐廳墜魚塭 修復至少30萬

屏東枋山鄉加祿村一間餐廳14日凌晨遭遇離譜車禍，41歲徐姓男子駕車離開停車場時疑似操作不慎，整輛車撞破店家玻璃門後衝入魚塭。徐男在車身下沉前自行脫困，僅受輕微擦挫傷。

有民眾發現轎車就在魚塭中載浮載沉，這才發現原來是從餐廳衝出來的。（圖／中天新聞）

枋寮警分局加祿派出所在14日上午9時許接獲店家報案，指稱餐廳遭到車輛「奇襲」。員警趕抵現場調查並調閱監視器畫面，還原這起事發經過。監視器畫面顯示，凌晨2點9分時一道光直直往前，瞬間還能看到火光，轎車隨即衝入魚塭，過了沒多久帶著帽子的駕駛自行從魚塭爬出走到一旁。

天亮後有民眾發現轎車就在魚塭中載浮載沉，這才發現是從餐廳衝出來的。附近居民表示，看到車插在水裡面覺得很奇怪的衝法，當時人不在現場沒有聽到，但附近超商的大夜班員工說有聽到很大的撞擊聲，以為是電箱爆炸，也沒有出來查看。

當初徐男當時從店面前方準備離開，疑似誤踩油門才會直直衝。（圖／中天新聞）

餐廳業者說明，徐男當時是從店面前方要離開，疑似誤踩油門才會直直衝，速度之快不僅撞進大門，還把店內桌椅都往前推。業者轉述徐男說法：「他說他的檔位忘記打回來在打瞌睡，車就往前開緊張本來要踩煞車，結果突然就踩到油門，結果整輛就衝到後面去。」

餐廳店內一片凌亂，門框窗架也都被撞斷凹陷，桌子、椅子，還有整面牆掉進魚塭裡面。業者無奈表示：「很無奈呀！尤其接下來又要過年了。」肇事車輛從魚塭被吊起，徐男一個恍神不僅轎車泡水，接下來還得負起餐廳的賠償事宜。

餐廳店內一片狼藉，粗估至少得花30萬修復。（圖／中天新聞）

業者粗估損失至少超過30萬元，面臨即將到來的旺季農曆春節不到一個月，目前趕緊正在請人估價修復，但徐男卻說得看價錢合不合理才願意處理。

不只餐廳業者受損，後方魚塭業者也是受害者。因為餐廳桌椅全被撞落魚塭內，水質若受到影響，蝦類恐面臨死亡，損失難以估計。

枋寮警分局呼籲駕駛朋友們，行車前應保持專注，避免誤踩油門，以免因疏忽造成事故，危及自身與其他用路人安全。徐男為何深夜出現在早已關店的餐廳外，是否涉及酒駕還要進一步釐清。

餐廳鐵皮被撞破，桌椅一起墜入魚塭。（圖／中天新聞）

