影/屏東知名鴨肉店出事！店員、老闆慘遭持械恐嚇、重拳攻擊

屏東市某知名鴨肉店昨（15日）晚間發生嚴重衝突，有位狂男不明原因跟店家發生糾紛，竟持武士刀、勾鐵捲門用的大鐵鉤來鬧事，還揮拳痛毆老闆跟女店員。

狂男出拳痛毆女店員。（圖／社會事新聞影音）

據現場民眾將過程拍下，投稿到「社會事新聞影音」網路社群，這起發生在昨晚7點15分左右的驚悚事件才曝光，只見位於建豐路上的這間知名鴨肉店，一位狂男拿著武士刀跟勾鐵捲門用的大鐵鉤，直奔該店而來，神情渙散，眼神兇狠，一旁的女性友人連忙拉住他，男性店老闆則是迅速將安全帽戴起當防禦。

狂男拿武士刀跟勾鐵捲門用的大鐵鉤恐嚇店家。（圖／社會事新聞影音）

果不其然，狂男接下來掙脫女性友人，直接揮拳痛毆，所幸老闆的安全帽戴的及時發揮防禦功用，但接下來卻換人被針對，只見該名狂男手上的刀跟大鐵鉤被女性友人搶下，他卻又跑回來兩度揮拳痛毆女店員，最後被推開後又發狂跑回，出手把桌上的雜物通通掃到地上，轄區警方對此恐怖攻擊事件暫無回應。

狂男出拳痛毆老闆。（圖／社會事新聞影音）

狂男出拳痛毆女店員。（圖／社會事新聞影音）

狂男三度出拳痛毆女店員。（圖／社會事新聞影音）

最後還出手搗亂，把桌上雜物通通掃到地上。（圖／社會事新聞影音）

