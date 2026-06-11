影/屏東竊賊闖校園偷竊毒駕 警查獲喪屍煙彈、冷氣零件

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屏東縣麟洛鄉的永達技術學院校區閒置多年，1名39歲穆姓男子深夜潛入該校區行竊，穆嫌失風被捕，警方當場起獲窗戶鋁框和冷氣冷凝器等校產，穆嫌的尿液和唾液也都測出毒品陽性反應，依竊盜、毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣麟洛鄉1名39歲穆姓男子潛入閒置的永達技術學院校區偷竊被捕。（圖／翻攝畫面）

永達技術學院停辦後校區長期閒置，成為竊賊目標。屏東分局表示，該校區過去曾發生多起竊案，警方已將其列為治安重點區域並加強巡邏守望。9日晚間8時50分許，麟洛分駐所員警接獲情資後，立即前往埋伏勤務，當穆嫌行竊得手後騎機車逃逸，警員在麟洛鄉成功路段攔查，當場發現其機車上載滿贓物。

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警方當場查獲被偷的窗戶鋁架和冷氣冷凝管等校產。（圖／翻攝畫面）

警方查獲的竊盜贓物包括窗戶鋁框、冷氣冷凝器等校產，以及依托咪酯煙彈、煙桿及作案工具等。經初步檢驗，穆嫌尿液及唾液均呈毒品陽性反應，屏東分局指出，依託咪酯俗稱「喪屍煙彈」，施用後恐影響意識及駕駛能力，穆男在毒品影響下駕駛機車逃逸，同時構成毒駕罪嫌。

穆嫌身上同時查出「喪屍煙彈」依託咪酯與相關器具。（圖／翻攝畫面）

警方依竊盜、毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌將穆嫌移送屏東地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）

屏東分局強調，警方對毒品及毒駕行為絕不寬貸，將持續強化查緝作為，全力維護轄區治安與交通安全。本案展現員警的快速反應與埋伏勤務的成效，成功在嫌犯逃逸路線攔查，當場查獲證物與毒品，警方將持續加強永達技術學院校區周邊的巡邏守望，防止類似竊盜案件再度發生，並加強宣導毒駕的危害性。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

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