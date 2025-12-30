影/屏東警匪對峙直擊！抓槍砲犯「至少開40槍」

屏東縣東港分局掌握一名李姓槍砲犯行蹤，今（30日）持檢方核發拘票前往南州鄉牧場展開拘提，李男面對圍捕竟駕車衝撞警方，員警閃避後依法還擊，合計至少開了40槍，所幸無員警受槍傷，僅有4位員警破窗時受到擦挫傷。

案發現場。 （圖／中天新聞）

據警方的調查，事發時間始於今天上午11點左右，地點在屏東縣南州鄉一處農地，李男被警方發現行蹤後，竟拒捕衝撞警車想逃，據悉警方衝鋒槍連轟20多發、手槍30多發，把李男的車都快轟成蜂窩，最後成功破窗逮人。

廣告 廣告

李男的車。 （圖／中天新聞）

警方指出此案未有員警受到槍傷，僅有在破窗時有包括偵查隊長在內的4位員警受到擦挫傷，治療後已無大礙，目前正在做筆錄，以釐清槍枝來源及是否有共犯協助李男躲避警方追緝。

警方持衝鋒槍圍捕開槍。 （圖／中天新聞）

李男的車彈痕累累。 （圖／中天新聞）

案發現場。 （圖／中天新聞）

案發現場。 （圖／中天新聞）

延伸閱讀

吳宗憲哽咽憶和曹西平生前互動 揭兩人2心結未了：沒有人不挺你

竟是肇逃！雲林台19線慘烈車禍「2人慘死」釀禍駕駛跑了

影/YTR孫生涉性醜聞案！ 出庭比讚嗆：撒謊的人都會下地獄