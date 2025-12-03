影/屏東警唾液快篩抓毒駕 越南籍女子持安非他命遭逮

屏東縣里港警分局高樹分駐所於11月30日晚間巡邏時，運用唾液毒品快篩試劑查獲越南籍女駕駛涉嫌毒駕，並找出安非他命及毒品吸食器，全案依毒品危害防制條例、使用贓物罪、侵占罪移請屏東地檢署偵辦。

警方發現該名越籍陳姓女子精神恍惚可能有施用毒品（圖／警方提供）

高樹分駐所警員顏煥偵、陳瑀桓於11月30日晚間執行金融機構巡守勤務時，發現一部黑色自小客車形跡可疑倒車不穩，經查該車涉侵占案後立即下車盤查。警方發現該名越籍陳姓女子精神恍惚可能有施用毒品之虞，後來以唾液快篩初步檢測發現為二級毒品安非他命陽性反應。

警方依法逮捕後對陳姓女子逕行搜索，查獲其持有安非他命毒品3小包及吸食器等證物。（圖／警方提供）

警方依法逮捕後對陳姓女子進行搜索，查獲陳女持有安非他命毒品3小包及吸食器等證物，經初步檢驗均呈安非他命陽性反應。該越南籍女子車上載有2犬也協助暫時載回派出所，以免發生危害。

警方將狗帶回派出所安置。（圖／警方提供）

里港警分局分局長表示，毒品駕車的危害不低於酒駕，駕駛人施用毒品後會有判斷力下降、反應遲鈍等症狀，往往是釀成重大道路交通事故的主因。邱逸樵強調，為確保用路人安全，里港警分局將持續運用毒品唾液快篩試劑強化查緝能量，展現打擊毒駕的決心，也提醒民眾切勿心存僥倖施用毒品後駕車，一旦查獲將依法嚴辦，絕不寬貸。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

