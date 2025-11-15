影／山下智久睽違14年返台舉辦見面會 上千粉絲擠爆松機迎接天王降臨





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

日本男星 山下智久今（15）日於台北 Legacy TERA 連開三場個人粉絲見面會，創下外籍藝人單日三場的紀錄。他於昨日下午提前抵達松山機場，吸引超過 700 名粉絲到場熱情接機。山下智久 15 點 45 分步出接機大廳，以漁夫帽、休閒穿著亮相，用燦笑與大家打招呼、合影。他在媒體前停留約 1 分鐘便在工作人員護送下準備離場，途中還特地接過粉絲遞上的信件。

山下智久上次來台是 2023 年為電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》宣傳，而以個人身分舉辦專場活動則是相隔 14 年。此次台北見面會原先一場售罄後連續加場，最終形成早、中、晚三連場的盛況，再度證明他在台人氣依舊火熱。

山下智久昨（14）日下午旋風抵台，吸引大批粉絲熱情接機。（圖／翻攝畫面）

