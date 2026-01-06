影》山豬現蹤宜蘭太平山 低頭覓食模樣萌翻遊客

超萌山豬低頭覓食的可愛畫面在宜蘭太平山國家森林遊樂區驚喜現身。（園區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

超萌山豬低頭覓食的可愛畫面在宜蘭太平山國家森林遊樂區驚喜現身，昨日於中間服務站附近被民眾捕捉到，模樣悠閒又療癒，讓經過遊客直呼幸運，但不少網友盼「能平安長大」，呼籲不要獵捕山豬，讓牠們在自然環境中生活。

不少造訪太平山國家森林遊樂區的遊客，都曾與野生動物不期而遇，無論是活潑的黃喉貂、常見的台灣獼猴，或是在林間漫步的帝雉、藍腹鷴、山羌與長鬃山羊，都為旅程增添驚喜。

相較之下，山豬在園區內現身並不常見，這段畫面曝光後，也引發網友熱烈討論，不少人留言直呼「好可愛」、「希望牠平安長大」，也有網友呼籲尊重山林生態，不要獵捕山豬，讓牠們能在熟悉的環境中自在生活。

廣告 廣告

園區也提醒，太平山是野生動物的重要棲地，行駛園區道路時務必減速慢行，道路沿線皆設有防止路殺及注意動物出沒的警示標誌，呼籲民眾以實際行動守護山林生命，走進園區放慢腳步與車速，用溫柔的方式親近自然，讓這份可愛與感動，持續在山林中發生。

更多中時新聞網報導

傳統公有市場凋零 轉型路迢迢

永豐餘捐贈 高通量蛋白表達篩選系統

温嵐登《西門町一番地》驚喜獻唱