影/岡山「非主場」林岱樺造勢湧3萬人！徐巧芯：若回鳳山恐更驚人

表態角逐2026年高雄市長選戰的民進黨林岱樺，昨在岡山舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，引發討論。對此，國民黨立委徐巧芯表示，岡山並非林岱樺的選區，若他回到主場鳳山造勢，人潮恐怕會比岡山場更可觀。

林岱樺。（圖／中天新聞）

徐巧芯今天在中天節目《週末大爆卦》表示，林岱樺在岡山能號召出這樣的人數，「你要想岡山是她的強項嗎？不是，她不是岡山的立法委員。」她認為林岱樺最後一定會回到鳳山造勢，鳳山才是林岱樺真正的主場，「在她沒有優勢的選區都這樣了，那她回到鳳山的時候，會來多少人？幾乎可以想像！」

徐巧芯。（圖／中天新聞）

徐巧芯指出，林岱樺昨天的造勢，雖然沒有大咖助陣，所以整場的重點就是在於她個人的演說，林岱樺講得也非常激動，「昨天的關鍵就是『天公伯啊』！」徐巧芯還發現，台下的支持者，很多人是眼眶泛淚，「鼻子都是紅的！」可見林岱樺的說法感動了很多人。

林岱樺在岡山造勢，現場湧入3萬人。（圖／翻攝林岱樺臉書）

徐巧芯認為，林岱樺此舉全面啟動了民進黨高雄市長初選的大混戰，雖然先前大家就打得不可開交，但那都是檯面下的，但從現在開始，已經是浮上檯面。

