影/川普下重手！美軍扣押委內瑞拉油輪 雙方緊張關係再加劇

據CNN等外媒報導，美軍扣押一艘委內瑞拉油輪，美國總統川普（Donald Trump）證實這個消息，並稱已控制這艘「迄今為止扣押過的最大油輪」。委國政府10日強烈譴責美國的行動，稱此舉為「國際海盜行為」。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群平台X上發布了相關影片，顯示美國武裝人員從直升機繩降到船上並持槍登上甲板。邦迪表示，聯邦調查局、國土安全調查局和美國海岸警衛隊「在戰爭部的支持下，執行了一項扣押令，查獲了一艘在委內瑞拉和伊朗間運輸受制裁石油的原油油輪」。

邦迪在聲明中指出：「多年來，這艘油輪因參與支持外國恐怖組織的非法石油運輸網路而受到美國的制裁。此次在委內瑞拉海岸附近進行的扣押行動安全可靠，我們與國土安全部合作，繼續調查並阻止受制裁石油的運輸。」

一位美國高級官員透露，這艘名為「船長號」的油輪當時載有委內瑞拉原油，扣押行動發生在國際水域，美國人員和油輪船員都未發生任何意外或傷亡。該油輪先前曾與伊朗石油運輸有關，因此聯邦法官簽發了扣押令。該官員補充說，隨著美國繼續向馬杜羅施壓，未來幾週可能會有更多船隻被扣押。

川普在回應記者提問時表示，扣押這艘油輪「有非常充分的理由」，當被問及油輪上運載的石油將如何處理時，川普說：「我想我們會留著它。」總統拒絕透露被扣押油輪的所有者身份，也表示最近沒有與委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）交談。

此次行動可能進一步加劇美國與委內瑞拉的緊張關係。美國對委內瑞拉施壓行動已持續數月，包括將數千名部隊和航母打擊群移入加勒比海，對涉嫌毒品船隻進行打擊，並對馬杜洛反覆發出威脅。

