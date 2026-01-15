(影) 川普不排除武力奪取格陵蘭! 丹麥與瑞典軍方北極演習緊急升溫

[Newtalk新聞] 丹麥武裝部隊自今日起在格陵蘭協同盟友展開軍事強化行動，目的在鞏固北極聯盟並增強歐洲與跨大西洋安全。此行動伴隨瑞典應丹麥請求派遣部隊、美國高層會晤丹麥及格陵蘭代表，以及法國表達對丹麥主權的堅定支持，顯示北極地區戰略動態急遽升溫。





根據 X 帳號「NOELREPORTS」發文指出，丹麥軍方已開始增強其在格陵蘭的軍事力量，並強調此舉是與盟友協調進行，格陵蘭政府表示，該部署目的在加強北極地區的聯盟關係，並提升歐洲與跨大西洋整體安全。

廣告 廣告





與此同時，根據 X 帳號「Visioner」帳號引述瑞典首相烏爾夫．克里斯特森的聲明，瑞典武裝部隊多名軍官已受丹麥之邀前往格陵蘭，他們將代表盟國團隊，為丹麥主導的「北極耐力行動」訓練演習後續階段進行準備。同一帳號還分析指出，瑞典因其北極作戰經驗豐富、且軍隊裝備大量適應極地條件的國產武器，被視為丹麥在此事上求援的關鍵對象。





瑞典首相烏爾夫．克里斯特森（Sveriges statsminister）。 圖：翻攝自維基百科





X 帳號「NSTRIKE」帳號進一步披露，丹麥已預先派遣一支軍事單位與裝備至格陵蘭，為可能部署更大規模部隊鋪路，這一舉動也被指與美國近期對丹麥如何保衛該島而施加的壓力與批評有關。丹麥空軍一架飛機已降落格陵蘭首府努克，但具體任務細節未公開。據《ABC News》報導，美國官員與丹麥、格陵蘭代表於週三舉行了一場緊張會議，會後美國總統川普再次強調其取得格陵蘭的目標，且未排除使用武力。





X 帳號「Visioner」另一則貼文引述法國總統馬克宏的聲明，他表示不應低估關於格陵蘭的言論，若一個歐洲國家與盟友的主權受到威脅，所引發的後果將是前所未有的。法國正以最高關注度監控情勢，並將以完全團結的態度行動，支持丹麥及其主權。





法國總統馬克宏表示不應低估關於格陵蘭的言論。 圖：翻攝自馬克宏的Ｘ

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美最高將領抗命? 英媒爆：川普令擬「格陵蘭入侵計畫」 美軍高層反對

伊朗屠殺已開始 美軍航母仍未到位! 專家 : 川普攻伊 有這「3選項」…..