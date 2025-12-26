影/川普介入泰柬衝突只為「面子」？介文汲：根本沒解決根源

泰柬邊境近日再度爆發衝突，前外交官介文汲認為，這次衝突升溫與美國與柬埔寨之間的外交操作有關，而中國大陸的介入起到關鍵緩衝作用。

介文汲在中天節目《全球大爆卦》表示，「雙方在長期衝突中形成了一定默契，埋地雷通常不會設在對方巡邏路線上。但柬埔寨在敏感地區亂埋地雷，導致泰軍受傷。」

介文汲說，美國在事件中的介入，主要為政治考量，「（美國總統）川普（Donald Trump）當時急於展示政績，因此插手促進和平，但干預過程過於粗糙，未解決衝突根源。」

介文汲認為，「但中國大陸一出手，雙方就願意坐下談判。因為中國大陸與泰國邊境相鄰，利益密切相關。中方能提出實際承諾，包括基礎建設與傳統產業投資，並以建設性方式協助調停爭議區。」

據了解，這次衝突中，雙方死傷未達大規模，泰方資料顯示平民死傷不到40人，介文汲表示，衝突若無中國大陸介入，可能會因邊界爭議與政治操作升級，「中國大陸的出手讓事態暫時緩和，也給雙方建立談判框架的機會。」

