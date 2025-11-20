（影）川普准了? 烏首次射6枚ATACMS導彈打擊俄境 俄重磅炸彈回轟前線

[Newtalk新聞] 烏克蘭總參謀部昨（19）日證實，烏軍首次使用美國提供的 ATACMS（陸軍戰術導彈系統），對俄羅斯境內深處的軍事設施進行精準打擊。這是美國總統川普（Donald Trump）回任後，烏軍首次被允許以美製武器攻擊俄本土。





據 X《Peter Zhou》消息指出，烏軍表示，此次攻擊的目標包含位於沃羅涅日州的「巴爾的摩」空軍基地及波戈諾沃訓練場，共發射 6 枚 ATACMS 彈道導彈。雖然具體造成的損害仍待確認，但烏方稱行動「成功且具關鍵性」。俄羅斯官方則聲稱，所有來襲導彈均被 S-400 防空系統攔截，但相關資訊尚待後續查證。烏軍總參指出，這次行動象徵烏克蘭捍衛主權的決心，也顯示西方支持正在邁入「新的合作階段」。

廣告 廣告





美國軍援烏克蘭的ATACMS導彈。 圖 : 翻攝自零度Military





另一方面，據 X《NEXTA》指出，烏東城市米爾諾赫拉德（Myrnohrad）遭俄軍以 1.5 噸 FAB-1500 及更大型的 3 噸 FAB-3000 滑翔炸彈轟擊，相關影像曝光後引發關注。烏方指控，俄軍因地面攻勢受阻，轉向對民區進行大規模破壞。





在當地的地面戰中，俄軍嘗試以小分隊滲透戰術複製在波克羅夫斯克的成功經驗，但在米爾諾赫拉德周邊寬闊地形遭烏軍精準火力壓制。烏軍表示，多輛俄軍裝甲車隊在濃霧掩護下推進時，被烏軍光纖無人機逐一摧毀。





烏第 79 空中突擊旅進一步利用熱成像辨識俄軍行動，一支俄軍突擊隊在遭到地雷阻擋後被迫棄車步行，最終在空曠地帶成為烏軍火力的目標。





有消息稱，烏軍計畫在紅軍城地區展開由瑟爾斯基(右)指揮的大規模反攻行動，預計動員多支精銳部隊， 7 天內驅逐俄軍入侵者。 圖：翻攝自 @AllEvansichuan X 帳號





據 X 《Chuck Pfarrer | Indications & Warnings》消息，烏克蘭軍事消息來源同時指出，俄軍在波克羅夫斯克 ( 紅軍城 ) 一帶有多支破壞小組以平民服裝或烏軍軍服偽裝滲透，違反國際戰爭法。烏方強調，偽裝成敵軍制服的行為依戰時規範可處以死刑。





烏軍也公布一段反擊案例是俄軍一支突擊隊日前短暫佔領波克羅夫斯克地區一棟建築，切斷烏軍小隊退路。烏空軍隨即派出 Su-27 戰機，以 GBU-62 精準導引炸彈直接摧毀整棟建築，殲滅俄軍滲透部隊。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本證實首度輸出致命性武器! 出口美愛國者-3導彈 可能「曲線援烏」

(影) 沙烏地可幫美解決「四大死穴」！ 薩勒曼投資1兆美元 川普熱情款待