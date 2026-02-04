影/川普嗆聲打伊朗突然慫了？栗正傑譏：美國根本「不敢打」

美國總統川普近期對伊朗態度出現轉變，從先前釋出強硬軍事訊號，轉而支持外交談判，退將栗正傑認為，並非川普立場軟化，而是美國在現實條件下「不敢打」。

退將栗正傑。（圖／翻攝《全球大視野》）

栗正傑在中天節目《全球大視野》表示，川普（Donald Trump）先前曾對中東盟友宣稱「2月1日開始動手」，但至今未見軍事行動，「這其實很明顯，美國並沒有真的要打，伊朗反而是給了川普一個台階下，說我們來談判，川普也順勢就下來了，而且動作很快。」

栗正傑說，美國遲遲不願動武的首要原因，在於無法承受長期消耗戰。「美國不願意再掉進像阿富汗那樣的戰爭泥淖，這種長期戰爭對美國來說是承擔不起的。」

此外，伊朗具備高度不對稱作戰能力，飛彈與無人機數量龐大，栗正傑指出，「除非第一波就把伊朗所有飛彈基地、無人機基地全部摧毀，否則只要留下50%，對美國來說就是重傷。」

至於美方提出的3項談判條件—，包括限制核計畫、裁撤飛彈、停止資助代理人武裝，栗正傑直言「沒有一項談得成」，其中飛彈被伊朗視為「保命武器」，不可能裁撤；至於胡塞組織、真主黨與伊拉克民兵，「也不見得都是伊朗出錢支持，很多是穆斯林國家同仇敵愾，有錢出錢、有力出力。」

