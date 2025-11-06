影/川普大聊晤習近平內幕 曝中方高官腰板挺直、不敢作聲
美國總統川普上月底在南韓與大陸國家主席習近平舉行睽違6年的面對面會談。當地時間5日上午，川普在白宮與共和黨參議員共進早餐時，分享了在習川會上，中方隨行的高官表現得非常畏懼習近平，還打趣要他的副總統范斯效仿。
根據《NDTV》等外媒報導，川普形容，當時習近平的左右兩側各有6名官員，所有人都站得相當筆直。這位美國總統邊說，「每一個人都是這樣站著」，還邊示範將雙臂放在背後挺直腰板，下巴抬起，「他們都立正站好」。
據悉，習川會中方與會代表包括中共中央政治局常委蔡奇、外交部長王毅、國務院副總理何立峰、國家發改委主任鄭柵潔、外交部副部長馬朝旭和商務部長王文濤。
川普表示，當他與其中一名官員交談時，對方沒有回應。當川普再次詢問，「你打算回答我嗎？」對方仍繼續保持沉默。他表示，「而習主席也不讓他回答」，並補充說，「我希望我的內閣也這樣行事」，台下瞬間響起笑聲。
這位美國總統繼續說道，「我從未見過生命中如此害怕的人」。他還透露自己曾向中方相當於「副主席」的人物提問道，「你打算回答我的問題嗎？」但對方只是一動也不動，讓川普忍不住詢問，「這傢伙怎麼了？」習近平則回應，「我會回答所有問題」。
接著他反問副總統范斯，「你們為什麼不這樣表現？JD（指范斯）不會這樣表現。JD會插嘴。我希望至少有幾天能這樣表現好嗎，JD？」范斯馬上假裝挺直坐好，再次讓現場哄堂大笑。
這是川普重返白宮後首次與習近平面對面交流。川普形容習近平是「非常強硬的談判者」，表明他們的對話聚焦於美中長期存在的經濟爭端。
