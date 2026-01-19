影/川普威脅對歐洲8國加關稅！介文汲：歐盟根本「已被分裂」

美國總統川普為奪取格陵蘭，近期對歐洲8國施壓，揚言增加關稅，前外交官介文汲指出，歐盟在處理重大國際事件時，成員國意見分歧明顯，他認為歐盟「事實上已經被分裂了」。

前外交官介文汲。（圖／翻攝《國際直球對決》）

介文汲在中天節目《國際直球對決》表示：「歐盟事實上已經被分裂了……像斯洛伐克和匈牙利，對俄烏戰爭的立場採取冷淡態度。」他指出，面對丹麥格陵蘭問題，8個歐盟國家被迫組成「志願者聯盟」自行應對，而其他成員國如西班牙、葡萄牙則幾乎置身事外。

介文汲抨擊，歐盟領導層缺乏政治智慧，「（歐盟主席）馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出來講話，我不知道她代表誰講話……歐盟碰到重大國際事件，最後結論往往是『會員國自行決定』，避免表面分裂，但事實上更顯分裂。」

廣告 廣告

介文汲強調，川普（Donald Trump）的眼裡沒有真正的盟友，「只有在國際上是否佔美國便宜的國家」，「如果你把歷史當現實，把美國當盟友，但它要拿你家最大的一塊土地，你還把它當朋友，那就是忽略現實。」

延伸閱讀

陸晶圓代工報價看漲！機構：先進製程產能缺口恐逾百萬片

快訊/台股盤前三大「核彈級消息」！

台灣關稅大勝利？ 黃揚明：台積電扛下所有責任