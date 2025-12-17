(影) 川普封鎖委國海運 馬杜洛怒斥海盜行徑 海格塞斯「蓋牌」下令炸船影片

[Newtalk新聞] 美國總統川普昨日（16）宣布對委內瑞拉展開貿易封鎖，所有進出委內瑞拉的「受制裁油輪」都將被限制。川普在 Truth Social 上表示，委內瑞拉已被南美洲歷史上最大規模的艦隊完全包圍，這將會持續擴大，除非馬杜洛政權將「偷走的」所有石油、土地及其他資產歸還美國。





川普在 Truth Social 的貼文。圖：翻攝自 Truth Social《Donald J. Trump》





據《美聯社》報導，12 月 10 日，美國就已在委內瑞拉海岸扣押一艘油輪 Skipper 號，委內瑞拉政府抨擊此為公然盜竊與國際海盜行為。司法部長帕梅拉．邦迪（Pamela Bondi）在 X 貼出的影片顯示，美海岸巡防隊武裝人員以直升機傘降至油輪上以實施控制。

根據國營公司委內瑞拉石油公司（PDVSA）的文件，該船於 12 月 2 日左右離開委內瑞拉，載有約 200 萬桶重質原油，其中約一半屬於一家古巴國營石油進口商。PDVSA 長期為委內瑞拉的經濟支柱，但美國為主的制裁，導致這個全球已探明原油儲備最高的國家，沒能有西亞石油土豪的命運。





PDVSA 長期作為委內瑞拉的支柱產業。圖：翻攝自 X《Bruno Rodríguez P》





美國軍力的增強，亦代表針對委內瑞拉船隻的襲擊恐怕只增不減。據《福斯新聞》報導，美國防部長海格塞斯表示不會向大眾公開發生在今年九月完整的下令「二次攻擊」打擊影片，將其列為最高機密，只允許部分國會成員委員會查看，美國國會議員指控，下令殺害手無寸鐵的平民就是反了戰爭罪。





亞利桑那州民主黨籍參議員馬克．凱利（Mark Kelly）表示，這正說明了那些影片有問題。在不必對人民公開的情況下，往後這類襲擊只怕將更肆無忌憚。

