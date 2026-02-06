(影) 川普對以攻伊開綠燈? 伊朗宣布導彈準備好 巴勒維籲推「獅子與太陽革命」

[Newtalk新聞]

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）近日表示，以色列已準備好對伊朗發動「極其嚴厲、遠遠超過先前 12 天戰爭規模」的軍事打擊。內坦雅胡同時指出，不清楚美國總統川普最終將作出何種決定，但強調以色列與美方在各層級保持非常密切的聯繫。





在美伊於阿曼展開會談前夕，美國國務卿盧比歐重申，伊朗必須放棄核武與遠程導彈能力，並停止對外輸出恐怖主義。伊朗則堅持談判僅限於核議題，拒絕將導彈納入協商範圍。盧比歐隨後明確表示，美國不會簽署任何未涵蓋導彈限制的協議，要求伊朗放棄所有可威脅以色列的武器系統。

伊朗公布最新的阿布·馬赫迪反艦導彈，警告美國勿輕舉妄動。 圖 : 翻攝自歐洲防務工業網





對此，伊朗革命衛隊高層警告，若美國動武，將優先打擊以色列與美軍相關目標。伊朗亦宣布已部署 4 枚速度可達 8 馬赫、射程約 2,000 公里的超音速導彈，可在約 15 分鐘內抵達以色列境內。且正嚴肅評估伊朗的軍事挑釁行為，並持續在區域內採取行動。以軍近日在北加沙精準擊斃巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織指揮官，同時對黎巴嫩南部拒絕解除武裝的真主黨武器庫發動空襲。





此外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在參議院聽證會上指出，伊朗領導層正加速將大量資金匯出國外，顯示高層對政權前景感到不安，可能已為局勢進一步惡化預作準備。





據外媒報導，美軍近期向德國增派近 30 架各型軍機，雖尚未獲全面獨立驗證，但被視為中東緊張局勢升溫下的後勤準備訊號。另一方面，以色列 14 頻道記者聲稱，美國已默許以色列可獨立針對伊朗彈道導彈計畫行動。但另有消息指出，美方已要求以色列在阿曼談判進行期間避免採取單邊軍事行動。





伊朗前王朝皇太子巴勒維向支持者發表演說，號召「獅子與太陽革命」，提出建立世俗民主國家的四項原則。 圖：翻攝自 X @__Inty__





中國外交部近期則重申，支持伊朗和平利用核能的權利，反對將伊朗核問題政治化或軍事化。此一表態與美國要求全面限制伊朗核武與導彈能力的立場形成對比，也被外界解讀為北京在中東事務中持續試圖維持影響力，為德黑蘭提供外交空間。





與此同時，伊朗皇太子巴勒維公開呼籲推動「獅子與太陽革命」，主張建立世俗民主國家的四項原則，包括維護領土完整、公民平等、政教分離與自由選舉，並誓言未來將依法追究鎮壓民眾者的責任。人權團體則指出，自 2025 年底以來的抗議浪潮已造成大量傷亡，部分死亡數據未被官方公開。

