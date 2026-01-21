影/川普對高階AI晶片課25%關稅！蔡正元：衝著大陸非台積電

美國總統川普將針對輝達H200、超微MI325X等高階AI晶片課徵25％關稅，蔡正元分析指，該政策並非針對台積電，而是變相對出口大陸的AI晶片課稅。

前立委蔡正元。（圖／翻攝《前進戰略高地》）

蔡正元在中天節目《前進戰略高地》表示，川普（Donald Trump）所提及的H200等高階AI晶片，設計方為美國晶片大廠輝達，台積電僅負責代工生產，「晶片進口到美國後，依法繳納關稅的主體是進口商，也就是輝達或其客戶，而不是台積電。」他指出，台積電仍是「收代工費的一方」，並未直接承擔關稅成本。

蔡正元說，川普所謂「課25%關稅但部分項目可豁免」，實際上是一套精密設計的制度安排，「美國本土資料中心、政府或特定用途可豁免關稅，但若晶片轉售至中國大陸，則無法免稅。」他直言，「這不是單純的貿易政策，而是一場法律與關稅的組合操作。」

對於外界關注，若台積電從台灣將晶片出售至中國大陸，是否仍會被課稅，蔡正元說，美方可能援引「美國技術體系」的概念，將使用美國EDA軟體、美國IP與CUDA架構的產品，視為適用相關關稅與出口管制規範，「即使晶片沒有實體進入美國，只要被認定為美國技術產品，就可能被要求比照繳納關稅。」

蔡正元表示，川普此舉「一邊對中國抽成，一邊避免市場被華為等中國業者完全取代。」他直言，「這不是要讓輝達在中國賺大錢，而是先卡住市場，不讓它一次全丟。」

