影/川普就是不賣Blackwell！小艦長曝陸「反制底氣」

白宮禁止輝達晶片「Blackwell」銷售中國大陸，引發關注，台灣前海軍艦長「小艦長」呂禮詩認為，外界認為大陸晶片發展受打擊，但他認為，陸早已具備自主替代與戰略反制的底氣。

「小艦長」呂禮詩。（圖/翻攝《全球大視野》）

呂禮詩在中天節目《全球大視野》表示，外界經常認為中國大陸離不開輝達晶片，「是真的嗎？因為我們對華為現在的進度並不了解。」他進一步指出，大陸確實需要AI與高性能運算晶片，但「不代表一定要買輝達」。

呂禮詩強調，美方對華為與中方技術進展的認知，還停留在過去印象，「無論是台灣的媒體，或者是美方的這些政治人物，他們就一廂情願地認為中國大陸有這樣的需要。」

呂禮詩指出，輝達執行長黃仁勳曾坦言，大陸在AI與晶片研發上「只落後美國幾毫秒」，呂禮詩說，「幾毫秒是什麼概念？我們剛剛一眨眼都超過好幾毫秒，意思就是根本已經並駕齊驅，無分軒輊。」

呂禮詩強調，業界專家在國際研討會中，即使沒有公開論文，「只要聽對方講一講，就知道走到哪一步」，而解放軍軍工體系所使用的晶片細節，「外界根本無從得知」。

