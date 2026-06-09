(影) 川普帶賽？首位總統觀賞NBA總決賽 尼克13連勝遭終結 滿場觀眾不滿狂噓

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[Newtalk新聞]

美國現任總統川普（Donald Trump）締造了歷史紀錄，成為美國史上首位在任內親臨 NBA 總決賽現場觀賽的總統。然而，這場歷史性的現身卻在紐約麥迪遜廣場花園（MSG）引來了滿場不留情面的巨大噓聲。週一晚間舉行的總決賽第三戰，由聖安東尼奧馬刺隊作客挑戰紐約尼克隊。





當現場大螢幕（Jumbotron）鏡頭捕捉到川普在國歌演唱期間向全場致敬時，現場兩萬名紐約球迷爆發出震耳欲聾的倒彩聲，其音量甚至遠遠超過了客隊馬刺球員出場時的噓聲。出生於紐約皇后區的川普，長期以來與這個強烈傾向民主黨的家鄉關係緊繃，此次高調現身再度激化了這份微妙的情結。

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美國總統川普在觀看NBA總決賽時睡著了。 圖：翻攝自 X @ConflictTR





這場關鍵的第三戰最終由馬刺隊球星溫班亞馬（Victor Wembanyama）展現壓制力，率領馬刺以 115 比 111 險勝尼克隊，成功在七戰四勝制的系列賽中將比分追至 1 比 2 的落後局面，還終止了尼克隊的 13 連勝紀錄。





這場比賽堪稱星光熠熠，除了川普率領龐大的內閣官員——包括交通部長達菲（Sean Duffy）、內政部長伯根（Doug Burgum）、環保署長澤爾丁（Lee Zeldin）以及特別特使威特科夫（Steve Witkoff）與孫女凱伊（Kai Trump）、尼克隊老闆多蘭（James Dolan）同席觀賽外，第一排貴賓席更坐滿了提摩西．夏勒梅（Timothée Chalamet）、蒂娜．費（Tina Fey）、賴瑞．大衛（Larry David）、導演史派克．李（Spike Lee）以及傳奇球星基特（Derek Jeter）與曼寧（Eli Manning）等名流。





法國NBA球員文班亞馬。 圖：翻攝自 X @BGNHoops





然而，總統級的「最高規格維安」卻徹底攪亂了紐約市區的交通與商業命脈。為了確保川普的安全，紐約警方（NYPD）派出數千名警力，與數百名特勤局（Secret Service）探員聯手實施機場等級的嚴格安檢。麥迪遜廣場花園周邊街區全數架起金屬圍欄，禁止車輛與行人通行。





極致的封鎖導致排隊進場的持票球迷長龍延伸超過兩個街區，被迫在烈日與寒風中等待數小時。更慘的是周邊的運動酒吧，原本預期能迎來總決賽的爆棚商機，卻因為封路導致步兵流量歸零，店內冷冷清清。當地居民無奈抱怨，高壓維安簡直「抹殺了尼克隊好不容易凝聚的季後賽狂熱氛圍」。





川普在NBA總決賽期間出現在大螢幕上，遭到現場觀眾的強烈噓聲。 圖：翻攝自 X @daddy_s_pet





這場決賽對紐約而言意義非凡，這是尼克隊自 1999 年以來、睽違 25 年首度闖入總決賽，當年他們的對手同樣是馬刺隊。由於賽事極度熱門，最便宜的二手轉售票價已飆破 1 萬美元，最高位置甚至喊到 10 萬美元以上。對於基層球迷無法負擔高昂票價的困境，川普日前受訪時僅冷淡回應：「這就是生活，至少在電視上看是半免費的。」





由於花園廣場外的官方戶外看球派對因川普維安被迫取消，數萬名無法進場的球迷只能湧向布萊恩公園（Bryant Park）的社區觀賽點，激情群眾甚至爬上建築物鷹架慶祝。然而，派對隨後演變成肢體衝突與騷亂，最終導致多名涉嫌鬥毆的民眾遭警方逮捕。系列賽第四戰預計將於本週三繼續在紐約開打。

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