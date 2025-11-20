(影) 川普幫薩勒曼謀殺記者案辯護! 與沙簽多項協議 還與馬斯克再度同框

[Newtalk新聞]

美國白宮 19 日晚間舉行晚宴，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼（MBS）訪問華府，行前便因《華盛頓郵報》記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案再次成為焦點。





《美國廣播公司》( ABC ) 記者於會前提到，美國情報部門曾認定 MBS 為此案的幕後主使；對此，川普在現場替 MBS 回應，表示 :「你提到的那個人非常有爭議，很多人不喜歡你說的這位先生。不管你喜不喜歡他，事情都會發生。但他（MBS）這沒什麼不同。」並強調不必讓「我們的客人難堪」。

美國第一夫人梅蘭尼亞·川普當晚以華麗的祖母綠禮服現身，被視為對沙烏地國旗色彩的致意。雙方在會晤後於國防與經濟領域簽署多項協議，包含啟動就供應 F-35 戰鬥機給利雅德的磋商，標誌兩國在敏感軍事合作上的新進展。





洛克希德馬丁公司生產的F-35戰機。 圖 : 翻攝自微信公眾號/書劍雜談





Ｘ創辦人馬斯克在 5 月離開華盛頓、並數度公開呼籲支持川普後，今晚首度重返白宮，參加為 MBS 舉行的晚宴。馬斯克進入白宮時，川普主動伸手輕拍他的手臂打招呼，被視為兩人近期關係明顯回暖。與會者陣容龐大，包括輝達執行長黃仁勳、蘋果執行長提姆·庫克、戴爾創辦人麥可·戴爾、超微執行長蘇姿豐，以及國際足總主席因凡蒂諾與足球明星 C 羅。





馬斯克也在社群平台 X 上發文表示：「我要感謝川普總統為美國和世界所做的一切。」此話引發科技圈與政壇關注，外界也留意他與川普未來是否將在政策與產業上產生更密切的連動。





X 帳號「@caiziboshi」指出，拜登與川普處理與 MBS 的方式展現不同風格：拜登因卡舒吉案與人權議題曾使用拳碰拳代替握手，被視為保持距離；反觀川普在任內多次高調與 MBS 熱情握手，並曾嘲笑拜登的作法，凸顯兩人對沙國的不同外交路線。





美國總統川普。 圖：翻攝自 X @rainbow7852

