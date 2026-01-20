（影）川普怒控明州詐欺奧馬爾也知情 維州新州長「開第一槍」終止配合ICE

[Newtalk新聞] 美國移民及海關執法局（ICE）執法爭議進入白熱化階段。總統川普日前公開對國會議員奧馬爾（Ilhan Omar）發難，指控其涉及明尼蘇達州高達 190 億美元的詐欺事件，並放話應將其遣返回索馬利亞。與此同時，維吉尼亞州選出首位女州長，上任後隨即宣布終止與 ICE 的合作，引起關注。





川普在聲明中猛烈抨擊奧馬爾是「討厭美國、愛抱怨的虛假國會議員」。 圖：翻攝自 X





川普日前表示，由於奧馬爾涉及高達 190 億美元的詐欺醜聞，必須將其遣返回索馬利亞。川普在聲明中猛烈抨擊奧馬爾是「討厭美國、愛抱怨的虛假國會議員」，並聲稱她對詐欺案了若指掌。川普強調，奧馬爾理應被關進監獄，甚至面臨「更糟的懲罰」，即送回被他形容為世界最差國家之一的索馬利亞。川普甚至語帶諷刺地表示，奧馬爾可以回去「讓索馬利亞再次偉大」（Make Somalia Great Again）。

與此同時，根據 ICE 官網最新數據，截至 1 月 18 日，今年已有 6 名被拘留者死亡；對比去年全年 23 人死亡的紀錄，今年的死亡率引發輿論抨擊，甚至有網友將拘留所形容為「現代奧斯維辛」。





此外，明尼蘇達州也又爆出 ICE 執法過當，多名 ICE 探員在未持有搜查證的情況下，手持帶消音器的槍枝強闖民宅抓捕一名苗族美籍老公民。該名長者被迫僅穿著內衣，在雪地中挨凍長達一小時後才獲准放行。





維吉尼亞州首位女州長斯潘伯格在就職後立即宣布終止維州與 ICE 的移民及海關執法合作。 圖：翻攝自 X





面對聯邦政府的強硬態度，維吉尼亞州迎來史上首位女州長斯潘伯格（Abigail Spanberger）。她在就職後立即宣布終止維州與 ICE 的移民及海關執法合作，按下反對川普移民政策的第一槍。





在民間，也出現荒謬的檢舉插曲。一名白人女子致電 ICE 要求驅逐一名印第安人後代（美國原住民），引發對象大笑。最終 ICE 到場後不僅未驅逐原住民，反而因身分問題將該名女子遣返回英國。

