影/川普急求「停戰止血」？周錫瑋：擔心拖累年底期中選舉
中東局勢持續緊繃，前台北縣長周錫瑋表示，美國總統川普核心策略已轉向「宣佈勝利、推動和談、快速抽身」，以降低戰爭對內政與選舉的衝擊。
川普恐憂戰事拖累期中選舉
周錫瑋在中天節目《全球大爆卦》表示，隨著美國即將面臨選舉壓力，持續軍事衝突對川普（Donald Trump）並不利，「打下去只會拖累政治局勢」，因此短期內製造停戰氛圍，對其政治利益更為關鍵。
周錫瑋說，相較之下，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則不同，「一旦戰爭停止，其個人風險將迅速浮現」，因此更傾向延長戰事，以維持政治生存空間。他直言，如今美以戰略節奏出現落差，一方傾向「止血退場」、另一方希望「持續加碼」。
此外，周錫瑋表示，伊朗對美方保持高度警惕，質疑華府一方面推動和談，另一方面透過以色列持續施壓，「若一邊談判、一邊軍事行動持續，伊朗很難接受相關協議。」尤其是黎巴嫩與伊朗議題交織下，區域衝突難以切割處理。
與此同時，川普讓中東特使威特科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）參與談判，也引發爭議，周錫瑋質疑，兩人缺乏傳統外交與談判經驗，且涉及商業利益，「恐影響各方信任度」。
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