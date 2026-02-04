(影) 川普成「全美第一接盤俠」? 公開檔案曝梅蘭妮雅是艾普斯坦介紹的

[Newtalk新聞] 美國司法部日前公布新一批艾普斯坦案調查文件，內容涉及各界知名人士，相關話題也受到國際社會的廣泛關注。隨著網友們逐漸針對該份文件展開深入研究，越來越多牽涉其中的知名人士成為了討論的焦點，甚至連英國皇室成員、土耳其政府也先後被捲入相關爭議之中。





X 推主「方舟子」指出，雖然馬斯克極力撇清自己與艾普斯坦間的關係，但最新公布的艾普斯坦案文件顯示，馬斯克至少去過艾普斯坦的小島 4 次，分別是 2012 年 11 月、 2012 年 12 月、 2013 年 12 月以及 2014 年 12 月。「方舟子」也近一步透露稱，相關文件表示，馬斯克在每次拜訪艾普斯坦的小島前，都主動與艾普斯坦進行聯繫，質疑馬斯克是在「出事」後才極力與艾普斯坦進行切割。

馬斯克 圖 : 翻攝自IC Photo





「方舟子」表示，此次公布的文件除了證實馬斯克與艾普斯坦存在私人交情外，也揭露了美國總統川普曾經與艾普斯坦一起「對未成年女性實施強姦」的行為。「方舟子」稱，在該份文件中，一位艾普斯坦的助手證實，川普曾與艾普斯坦共同實施相關暴行，「美國司法部竟然忘了在公布前，塗黑與川普相關的證詞」。與此同時，推主「長樂未央」也分享影片，宣稱該影片記錄了「川普對未成年人犯下的罪行」。





另外，由於此次公布的文件也證實了川普曾與前白宮私人助理瑪德琳．韋斯特豪特 ( Madeleine Westerout ) 存在性關係，X 推主「R.Aoyama」也忍不住感嘆道，「現在川普周圍的女人，到底有幾個沒被川普睡過」。





前白宮辦公室主任、白宮私人助理與特別助理韋斯特豪特也被爆料稱，可能與川普存在「性關係」。 圖：翻攝自 @DD_Geopolitics X 帳號





與此同時，川普夫婦與艾普斯坦之間的關係，也成為了網友們的討論焦點。X 推主「Qing」稱，一位艾普斯坦案證人在接受訊問時表示，第一夫人梅蘭妮亞是藉由艾普斯坦的管道才成功認識川普，「Qing」也開玩笑的表示 :「川普美國第一接盤俠的稱號可能已經坐實了」。





X 推主「彥子 lanni 」也補充稱，梅蘭妮亞先前曾對亨特．拜登 ( Hunter Biden )「艾普斯坦介紹梅蘭妮亞認識川普」的相關言論提起訴訟，「但梅蘭妮亞卻被美國司法部打臉了，真的是透過艾普斯坦認識的」。





美國總統川普與配偶梅蘭妮雅．川普( Melania Trump )。 圖：翻攝川普臉書





另一方面，X 推主「AusMini」也爆料指出，最新公開的艾普斯坦文件提及了美國知名饒舌歌手兼企業家傑斯 ( Jay-Z )，指控其涉嫌對多名女性下藥並實施性侵，甚至與知名電影製片人哈維．溫斯坦 ( Harvey Weinstein ) 同時裸體出現在同一個房間內。「AusMini」表示，傑斯至今仍掌控著音樂產業的商業帝國，「在好萊塢正式被清算之前，到底還有多少受害者必須繼續承受痛苦」。





「AusMini」的另一篇推文則稱，前約克公爵夫人、安德魯王子前妻莎拉．弗格森 ( Sarah Ferguson ) 也涉及艾普斯坦相關事件，甚至曾透過郵件要求艾普斯坦「娶她」，並將艾普斯坦形容為「夢寐以求的弟弟」，即使艾普斯坦已遭美國司法單位定罪也繼續保持著親密往來。「AusMini」表示，在相關文件公布後，有消息稱弗格森可能已經逃離英國，「這操作太離譜了，英國王室可能又將面臨『炸鍋』」。





另外，X 推主「lexislex」、「財經真相」也爆料指出，土耳其曾以 2 億美元 ( 折合新台幣約 63.17 億元 ) 的價格，將數千名未成年兒童賣給艾普斯坦，並利用私人飛機將這些兒童送往艾普斯坦的私人島嶼。「lexislex」續指，稱這些「被賣掉」的土耳其兒童大多都是 1999 年伊茲密特地震的倖存者，怒批將天災受害者賣給性犯罪者島嶼的土耳其「根本沒有作為一個國家存在的權利」。

