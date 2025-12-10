(影) 川普才逼簽和平協議3天就開打! 剛果邊境衝突釀74死 美還欲奪礦藏

[Newtalk新聞] 儘管 12 月 5 日美國總統川普與剛果民主共和國總統菲利克斯．齊塞克迪（Felix Tshisekedi）和盧安達總統保羅．卡加米（Paul Kagame），在白宮共同簽署協議，以停止雙方數年來的戰爭，但近期剛果東部再次發生衝突，令外界擔憂這份和平協議的效力。





聯合國 8 日晚間發布的聲明中表示，該事件造成至少 74 人喪生，主要是平民，83 人受傷住院。據《路透社》報導，盧安達支持的 M23（3 月 23 日運動）叛軍組織正朝蒲隆地邊境的湖畔小鎮烏維拉推進，並與剛果軍隊發生交火。美國和國際危機組織 ( International Crisis Group，簡稱 ICG )的 9 個成員除表達關切，更透露有更多攻擊性無人機被投入戰場，標誌戰況升級，對平民威脅也更嚴重。

盧安達與蒲隆地皆位於剛果東部。圖：翻攝自 X《nik-mas》





剛果政府與 M23 在 11 月已在美國與卡達斡旋下，於卡達首都多哈簽署和平框架協議，但後續雙方互相指責打破停火，因而陷入如今局面。M23 領袖貝特朗．比西姆瓦（Bertrand Bisimwa）表示，支持卡達主導的多哈和平談判，並強調「當前危機除了談判外別無解決之道」。





一批 M23 的民兵。圖：翻攝自 X《 African Hub 》





剛果與 M23、盧安達之間的戰爭，也是川普聲稱停止的戰爭之一，在 5 天前的和平協議中，美國還與雙方簽訂了礦產協議。《路透社》表示川普的手下正尋求一個富含鉭、錫、鎢、黃金、鈷、銅、鋰及其他礦產的地區，預期將投資數十億美元。此番措施很可能是欲取得剛果天然資源，以對抗中國在關鍵礦產上的主導地位。

