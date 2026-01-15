影/川普打委內瑞拉又想吞格陵蘭？栗正傑嗆：他自比「凱撒大帝」

美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，引發爭議，退將栗正傑指出，美國總統川普的世界觀有濃厚「勢力範圍」思維，將南美洲視為美國的傳統勢力地盤，甚至形容他「想當凱撒或亞歷山大大帝，用軍事手段開疆闢土」。

退將栗正傑。（圖／翻攝《全球大視野》）

栗正傑在中天節目《全球大視野》表示，除南美洲，川普（Donald Trump）也毫不掩飾對格陵蘭的興趣，栗正傑直言，川普對於「購買」領土並不滿足，更傾向以強硬手段解決問題。

栗正傑說，但若把古巴與委內瑞拉相提並論，是一種誤判，因為古巴長期實行社會主義，國族認同與愛國情緒高度凝聚，「這一點，絕對不是馬杜洛（Nicolás Maduro）能夠相比的」。

栗正傑認為，川普對委內瑞拉動武的真正目的，並非「搶石油」，而是「替美國石油公司出一口氣」。其邏輯在於，若透過軍事行動逮捕馬杜洛，重新將石油經營權交還美國企業，理論上可修復美企過往的投資損失。

不過，栗正傑分析指，石油公司若重返委內瑞拉，勢必投入鉅額資本重建設施，但未來政治風險極高，「3年後川普若不再執政，美國下一任總統是否仍願意用國家力量保護這些企業？若再出現『馬杜羅2.0』，誰來承擔損失？」

