影/川普摩拳擦掌要吞委內瑞拉石油？周錫瑋砲轟：強盜行為

美國總統川普閃電逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，並意圖掌控其政府與石油資源，前台北縣長周錫瑋抨擊，美國國內事務自己都管不好，還妄想干預委內瑞拉，成功機率極低。

前台北縣長周錫瑋。（圖／翻攝《全球大爆卦》）

周錫瑋在中天節目《全球大爆卦》表示，美國在委內瑞拉的策略，核心在於利用原馬杜洛（Nicholas Maduro）政府力量，維持國內穩定，「美國要靠馬杜洛留下的力量才能控制委內瑞拉，否則他們沒辦法穩定國家。即使當初有反對派認為自己當選，川普（Donald Trump）也沒有扶植起來，因為美國實際上沒有能力去全面掌控。」

至於川普計劃直接管理委內瑞拉石油，周錫瑋批評此舉不切實際，「川普說要管所有石油，所有石油歸美國管，這根本是強盜。美國自己國內都管不好，還去接管一個如此混亂的國家，委內瑞拉的石油憑什麼交給你？」

他指出，川普此舉目的有三，包括搶奪石油、維護美元霸權，以及向國際立威，「美國這是想證明自己有能力，不經國會同意就能打擊委內瑞拉，但短期內能否成功？幾乎不可能。」

此外，周錫瑋認為，美國在中南美洲的干預，與中國大陸、俄羅斯策略形成對比，「中國大陸提供經濟、技術、科技、市場支援，俄羅斯提供軍事與情報援助。而美國依靠軍事與資源掠奪的老方法，後院早已火燒眉毛。」

