(影) 川普白宮大救場 ! 紐約準市長被連環拷問 火速被護航全網爆笑

美國總統川普於 11 月 21 日在白宮接見即將上任的紐約市長佐蘭·馬姆達尼（Zohran Mamdani），現場氣氛既緊張又有趣，成為媒體熱點。





馬姆達尼與川普的會面一開始氣氛融洽。馬姆達尼表示，許多川普支持者也支持他，川普則對他讚譽有加，甚至稱這位準市長將會「做一些非常棒的事情」，並笑稱喜歡這位「共產黨」市長。有網友表示，川普對馬姆達尼的支持態度似乎讓原本對他有疑慮的川粉也感到好奇。

白宮現場還上演了「英雄出手」一幕。當記者質疑馬姆達尼支持環保新政，卻乘飛機前來白宮時，準市長一時語塞，僅能表示會使用各種交通方式改善紐約交通負擔。眼看氣氛緊張，川普立刻跳出來「救場」：他解釋說，「飛機 30 分鐘就到了，火車和開車都要很久！」全場爆笑，原本緊繃的場面瞬間緩和。





圖：x.com/ZohranKMamdani





川普在接受媒體訪問時還談及與馬姆達尼的對話，表示兩人部分想法不謀而合，但成本問題至關重要。他指出，現在流行用「負擔能力」這個詞，而「食品雜貨」雖然有些老套，但也非常貼切，顯示他對民生議題的關注。





此外，馬姆達尼也被記者直接「烤問」關於房產稅和種族議題。知名自媒體評論員 Jack Posobiec 問及他是否計畫對白人社區多收房產稅，馬姆達尼連番否認，強調目的是建立更公平、可負擔的房產稅系統，而非按種族課稅。然而，越解釋越顯得尷尬，現場氣氛微妙。川普全程坐在一旁，表情淡定且興致盎然，似乎在默默觀賞這場「辯論秀」。





會上，馬姆達尼也被問到是否認為川普是法西斯分子，他未直接回答，川普則插話表示 :「沒關係，你可以直接說『是』，我不介意。」場面既緊張又帶有幾分幽默。

